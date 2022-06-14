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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: المخاطر كادت أن تعصف باستقرار مصر وأمنها لولا قيادة السيسي الحكيمة

هشام الجاهل، عضو
هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

قدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة مرور 8 سنوات على فترة حكم الرئيس السيسي لمصر، مؤكدا أن مصر كانت على ووعد مع قائد عظيم غير مدرى التاريخ ونقل مصر من الخراب الى التنمية والإصلاح، حيث استطاع الرئيس السيسي أن ينتشل مصر من كبوتها بعد عام مرير من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

 

واكمل  الجاهل قائلا:" كانت من أهم المخاطر التي تواجه البلاد وكادت تعصف باستقرارها وأمنها، وتهدد أي سبيل للتنمية هي الجماعات المتطرفة وقوى الشر، حيث تمكن الرئيس السيسي وبمعاونة أبناء مصر المخلصين من التصدي لهذه الجماعات والقضاء عليها وتجفيف منابعها، وتخطى الأمر حيز الدولة المصرية وامتد لمعاونة الأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لدحر قوى الشر.

 

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر باتت لديها تجربة رائعة سواء للقضاء على التنظيمات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي وهي الموجة الأولى للإرهاب، أو حتى تنظيمات العنف والتطرف التي نشطت ربما بعد عام 2013، ونجحت الدولة في القضاء على هذه التنظيمات سواء في تسعينيات القرن الماضي أو حتى بعد عام 2013".

 

وعلى مدار 8 أعوام، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في كسر شوكة الإرهابيين، ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية سواء في سيناء أو جميع أنحاء البلاد، عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.

وامتدت أذرع الأجهزة الأمنية المصرية لتوجيه ضربات قوية للعناصر الإرهابية التي كانت تهدد أمنها القومي، وأحبطت أيضا الكثير من العمليات الإرهابية كما تمكنت من اصطياد العناصر الخطيرة، بفضل يقظة أجهزة الأمن.

وأضاف هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، كل ما رأيناه خلال هذه الأعوام وقوة الدولة وقيادتها وانتصار مصر في مكافحة الإرهاب أصبح نموذجا يحتذى به لمكافحة التنظيمات المتطرفة، والقيام في الوقت ذاته بعملية التنمية المطلوبة، وهو ما أصبح يطلق عليه التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب.

 

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