نشرة اخبار العالم | بايدن يزور السعودية لعقد قمة عربية بمشاركة السيسي.. إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من بناء سد النهضة.. ارتفاع جديد بـ إصابات كورونا في الصين

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ارتفاع جديد.. حصيلة إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 60 إصابة محلية بفيروس كورونا، و35 إصابة قادمة من الخارج.

كما تم تسجيل إجمالي 135 حالة بدون أعراض يوم الاثنين، ولا يزال 2162 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 224،977 حالة، وبلغ عدد الوفيات من الفيروس 5226.



بمشاركة السيسي.. بايدن يزور السعودية لعقد قمة مع قادة الدول العربية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري زيارة إلى السعودية يومي 16 و17 يونيو الجاري، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن بايدن سلتقي بالملك سلمان، وولي العهد، محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة ستتضمن قمة دعا خلالها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية ترددت الفترة الأخيرة، عن زيارة محتملة للرئيس الأمريكي إلى السعودية، والتي ستكون الأولى منذ توليه منصبه.

إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من أعمال بناء سد النهضة

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.

وقال تيجينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت ونخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".

وأكد السفير الإثيوبي أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".

وأكد تيجينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد.



وقبل يومين، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان، في حين أن أداء مجلس الأمن مؤسف في تناوله لقضية السد الإثيوبي، ويجب أن يكون هناك مواقف واضحة لمن يريد تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار الدولية.

وأضاف أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أتمنى أن ننجح في إقناع إثيوبيا بأن يكون ملء السد في حدود معقولة بدون التأثير على الحصة السنوية لمصر والسودان.

وتابع أتصور أن المجتمع المصري يمكنه التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء إلى أي إجراءات سياسية خارجية.