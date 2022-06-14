عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة اخبار العالم | بايدن يزور السعودية لعقد قمة عربية بمشاركة السيسي.. إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من بناء سد النهضة.. ارتفاع جديد بـ إصابات كورونا في الصين

نشرة اخبار العالم
نشرة اخبار العالم

 

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ارتفاع جديد.. حصيلة إصابات فيروس كورونا في الصين
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 60 إصابة محلية بفيروس كورونا، و35 إصابة قادمة من الخارج.

كما تم تسجيل إجمالي 135 حالة بدون أعراض يوم الاثنين، ولا يزال 2162 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 224،977 حالة، وبلغ عدد الوفيات من الفيروس 5226.


بمشاركة السيسي.. بايدن يزور السعودية لعقد قمة مع قادة الدول العربية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري زيارة إلى السعودية يومي 16 و17 يونيو الجاري، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن بايدن سلتقي بالملك سلمان، وولي العهد، محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة ستتضمن قمة دعا خلالها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية ترددت الفترة الأخيرة، عن زيارة محتملة للرئيس الأمريكي إلى السعودية، والتي ستكون الأولى منذ توليه منصبه.

إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من أعمال بناء سد النهضة
أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.

وقال تيجينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت ونخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".

وأكد السفير الإثيوبي أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".

وأكد تيجينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد.

وقبل يومين، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان، في حين أن أداء مجلس الأمن مؤسف في تناوله لقضية السد الإثيوبي، ويجب أن يكون هناك مواقف واضحة لمن يريد تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار الدولية.

وأضاف أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أتمنى أن ننجح في إقناع إثيوبيا بأن يكون ملء السد في حدود معقولة بدون التأثير على الحصة السنوية لمصر والسودان.

وتابع أتصور أن المجتمع المصري يمكنه التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء إلى أي إجراءات سياسية خارجية.

نشرة أخبار العالم.. فصل إمام ببريطانيا بعد دعمه حظر فيلم سيدة الجنة.. القتال يحتدم بين القوات الروسية والأوكرانية.. والولايات المتحدة تمر بفترة ركود تضخمي

نشرة أخبار العالم.. ذعر في أوروبا بسبب رد روسيا على العقوبات.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ صافر.. وموسكو تحذر من نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا

نشرة أخبار العالم السيسي السعودية اثيوبيا سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-4) لحظة بلحظة

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

بث مباشر من مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

إيهاب جلال بعد خسارة مصر أمام كوريا برباعية: أنا إجازة لمدة أسبوع

الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور المملكة 15 يوليو المقبل ولمدة يومين

تباين أداء مؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه

نشرة اخبار العالم | بايدن يزور السعودية لعقد قمة عربية بمشاركة السيسي.. إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من بناء سد النهضة.. ارتفاع جديد بـ إصابات كورونا في الصين

مصر تعلن تضامنها الكامل مع بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب

بعد رباعية كوريا.. شوبير لـ اتحاد الكرة: استقيلوا يرحمكم الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ