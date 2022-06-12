نشرة أخبار العالم.. ذعر في أوروبا بسبب رد روسيا على العقوبات.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ صافر.. وموسكو تحذر من نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

روسيا: نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا يعرض شعب بولندا للخطر

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اقتراح وزير الخارجية البولندي السابق، والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي، رودوسلاف سيكورسكي، بنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علي تصريح سيكورسكي عبر قناتها على “تليجرام” قائلة، إن "السياسيين البولنديين الذين تسيطر عليهم أمريكا يعرضون أيديولوجية متطرفة، وينشرون الكراهية، ويحرضون على الصراعات، والآن يهددون الكوكب بانتهاك نظام منع الانتشار النووي".

وشددت زاخاروفا على أن "الشيء الأكثر أهمية هو أنهم يعرضون الشعب البولندي للخطر، ويقومون بجره إلى إعادة التوزيع النووي في العالم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية البولندي السابق، وعضو البرلمان الأوروبي الحالي، رادوسلاف سيكورسكي، إنه يتعين على الحكومات الغربية تزويد كييف بالأسلحة النووية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ووفقًا له، فإن روسيا انتهكت مذكرة بودابست، وأن الغرب، الذي كان أيضًا من بين الضامنين لأمن أوكرانيا، لم يفعل شيئًا "لتعويض" الخسائر.

وأشار سيكورسكي إلى أن كييف تخلت عن ترسانتها النووية بعد توقيع المذكرة في عام 1994.

وقال سيكورسكي: “اليوم، لا يزال الروس يقولون إن هذه لم تكن ضمانات لاستقلالها، لكن الجميع أدرك بعد ذلك أن أوكرانيا في مقابل ذلك ستكون دولة مستقلة داخل الحدود التي أنشئت منذ الاتحاد السوفياتي. ولكن بما أن روسيا انتهكت مذكرة بودابست هذه، أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون لنا الحق في منح أوكرانيا رؤوسًا نووية حتى تتمكن من الدفاع عن استقلالها”.

إنسايد أوفر: حالة من الذعر في أوروبا بسبب رد روسيا على العقوبات

أفاد تقرير لموقع “إنسايد أوفر”، بأن المواجهة الاقتصادية مع روسيا تشكل تهديدا وجوديا لـ أوروبا.

على وجه الخصوص، يلفت كاتب التقرير، أندريا موراتور، الانتباه إلى نقص المواد الخام وارتفاع التضخم ، والذي أدى إلى تقادم خطط مواجهة الأزمة ، وأصبحت احتياجات الناس للإنفاق أكثر إلحاحًا.

ووفقا له، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه ركودا، ولحل هذه المشكلة يقترح تقليص حجم الأموال في الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، تنخفض الأجور، ويبدأ الناس في الادخار كثيرًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

ومع ذلك، فإن أوروبا لا تقلل من اعتمادها على الغاز والنفط والنيكل والكوبالت والنيون وأي مادة خام أخرى، وتدفع لموسكو الكثير من المال، حيث نمت أسعار هذه الموارد بشكل كبير.

ويرى مؤلف التقرير طريقة للخروج من الأزمة فقط في البحث عن سياسة صناعية جديدة قادرة على جعل أوروبا مستقلة في قطاعات مهمة من الاقتصاد.

ويخلص التقرير إلى أن هذه القضايا غالبًا ما يتم تجاهلها لأن مندوبي بروكسل قضايا مهمة للقوى والأسواق فوق الوطنية.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوطه على موسكو.

وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من العلامات التجارية البلاد.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست مجموعات من العقوبات، والتي تنص على وجه الخصوص على التطبيق التدريجي لحظر على استيراد الفحم والنفط.

ووصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها.

كارثة البحر الأحمر.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم، أن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر" وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر، مؤكدًا أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة "صافر" التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015م، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.

وقال: إنه جرى خلال ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي للمحيطات، في 8 يونيو 2022 تسليط الضوء على ضرورة تنشيط العمل الجماعي لحماية المحيطات، حيث تعد المحيطات أحد المصادر الرئيسة للغذاء والحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي، وتتابع المملكة المستجدات الدولية بهذا الخصوص في إطار الاهتمام بالحفاظ على أهم الموارد والأنظمة البيئية البحرية.

وحرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على استقرار اليمن ودعم الجهود الأممية لوضع الحلول لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين، فعُقدت عدة اجتماعات ومناقشات مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص للتوصل إلى ضرورة دعم خطة إنقاذ ناقلة صافر، واستمرارًا للدعم السابق الذي قُدم لصيانة هذه الناقلة، ودعمًا لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة قدمت المملكة اليوم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، وتهيب المملكة بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق، كما تدعو المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.

الصين تبرئ نفسها من حديث زيلينسكي عن المجاعة العالمية بسبب حرب روسيا.. تفاصيل

في كلمة ألقاها أمام قمة حوار سنغافورة يوم أمس السبت ، سلط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضوء على مخاطر أزمة الغذاء التي يشكلها الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وحذر من "أزمة غذاء حادة ومجاعة"، مضيفاً أن "نقص المواد الغذائية سيؤدي حتماً إلى فوضى سياسية" - وكل ذلك "نتيجة مباشرة لأفعال الدولة الروسية".

وأمس، استشهد حاكم إقليم لوجانسك، سيرجي جيداي بتقارير عن قيام الروس بتحميل شاحنات بالقمح الأوكراني ونقلها إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

قبل الحرب ، أنتجت روسيا وأوكرانيا 30 في المائة من إمدادات القمح العالمية ، لكن الحبوب عالقة في موانئ أوكرانيا وعطلت العقوبات الغربية الصادرات من روسيا.

وحث زيلينسكي في القمة على الضغط الدولي لإنهاء الحصار ، وتحدث إلى مندوبين من بينهم وزير الدفاع الصيني وي فنجي ، الذي أكد يوم الأحد موقف بكين بشأن الأزمة.

وقال "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ، لم تقدم الصين أبدًا أي دعم مادي لروسيا"، مضيفًا أنهم يدعمون مفاوضات السلام ويأملون "أن يجري الناتو محادثات مع روسيا".

وسبق وحذر حلفاء أوكرانيا الغربيون الصين، التي لم تدين بعد الغزو الروسي، من تقديم أي شكل من أشكال الدعم لموسكو.

منذ الانسحاب من كييف ، ركزت القوات الروسية قوتها النارية على منطقة دونباس الشرقية والجنوب.

وقال حاكم المنطقة إنه تم الإبلاغ عن مقتل مدنيين وإصابة 11 آخرين يوم السبت في مواقع في أنحاء دونيتسك.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن "جميع المدن الرئيسية في الإقليم الحر" دونيتسك "انقطعت عن الكهرباء" منذ مساء السبت.

وركزت موسكو بشكل خاص على مدينة سيفيرودونتسك الصناعية الرئيسية في لوجانسك ، والتي قال جايداي يوم السبت إن القوات الروسية "دمرتها".

فورين بوليسي: حرب روسيا وأوكرانيا أدت إلى تقسيم الناتو

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، في تقرير لها، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يحتاج اليوم إلى "إصلاح شامل".

وقالت المجلة الأمريكية، إن حرب روسيا وأوكرانيا كشفت عن مشاكل كبيرة داخل الحلف.

وجاء في التقرير، "أولاً، يعد التحالف المكون من 30 عضوًا مرهقًا للغاية. من وجهة نظر عسكرية، لا يهم سوى عدد قليل من البلدان، في مقدمتهم الولايات المتحدة، ولكن من وجهة نظر سياسية، حتى لوكسمبورج وأيسلندا الصغيرة لها الحق في التصويت”.

وتعتقد المجلة الأمريكية، أنه على الرغم من وحدة الهدف الواضحة، يبدو التحالف متعبًا وعفا عليه الزمن.

وقالت: “يتجادل الحلفاء بشدة حول صياغة مفهومهم الاستراتيجي الجديد، والذي سيحدد مهمة التحالف للسنوات القادمة وسيُعرض في مدريد. ماذا سيقولون عن روسيا ؟ الصين ؟ ما التضحيات والمخاطر التي ترغب الدول الأعضاء حقًا في ذلك؟ هل هم على استعداد للتضحية بالسيادة، لتبسيط عملية صنع القرار؟”.

وأشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب مزيدًا من الأمن إلى أوروبا، وأن الناتو يتمتع بطابع عدواني.