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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لقاء بوتين وبايدن ليس على جدول الأعمال

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، ليس على جدول الأعمال حاليًا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أوشاكوف: “تنظيم اجتماع بين بوتين وبايدن ليس مخططا له بعد”.

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ومنذ قليل، قال  أوشاكوف، إن الكثير من الاستعدادات ضرورية لتنظيم اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أوشاكوف: “لا أحد يعارض مثل هذه الفرصة، لكنها تتطلب ظروفا مناسبة، والأهم من ذلك، إعداد شامل للغاية”.

وقال مسؤول الكرملين أيضًا إن المفاوضات بين موسكو وكييف لا تزال مجمدة. 

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