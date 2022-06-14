عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإذاعات الإسلامية يعقد الدورة التدريبية الثانية للأعضاء بأكاديمية الأوقاف.. 13 أغسطس

وزير الأوقاف ورئيس
وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لمناقشة الاستعداد لعقد الدورة الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد الدورة التدريبية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية يوم السبت 13 أغسطس 2022م بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان: "التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق"، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين من نحو 27 دولة.

وتعقد الدورة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، وبحضور نخبة من كبار العلماء فى مجال الدين و الإعلام و الثقافة وفنون العمل الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني.

وتأتي الدورة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، بمشاركة رؤساء الإذاعات و التليفزيونات و كبار مقدمى البرامج من هيئات الإذاعة والتلفزيون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، وتشمل الدورة إقامة لقاءات وورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها كبار الإعلاميين و أساتذة الجامعات المصرية وأكاديميون متخصصون في الشأنين الديني والإعلامي .

وتهدف الدورة إلى التأكيد علي أهمية التعايش السلمي و التسامح الديني و تعزيز دور هذه القيم فى الممارسات الإعلامية وتأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مع تعزيز دور اتحاد الإذاعات الإسلامية في نشر هذه القيم.

يذكر أن الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية ستزدان بمشاركة رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين و المذيعين بها من واحد وعشرين دولة بأكاديمية تدريب الأئمة التابعة لوزارة الأوقاف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

خاص | محمد بركات: لم أقدم استقالتي لاتحاد كرة القدم

خلال أيام.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد مع دخول فصل الصيف

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء: استراتيجية صناعة السيارات تشاركية وتتضمن حوافزا لجذب المستثمرين

مقابل ملايين الدولارات كمساعدات.. بريطانيا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

محمد صلاح: هدفي في مانشستر سيتي الأفضل وأتمنى الفوز بالكرة الذهبية

الزراعة: تدعيم صناعتي الحرير والتمور بالوادي الجديد

خاص | محمد بركات: لم أقدم استقالتي لاتحاد كرة القدم

الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي واليورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

فيديو

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ