الاتحاد الأوروبي: شرق المتوسط ​​بديل لـ الغاز الروسي

أعرب القادة الأوروبيون الذين يزورون إسرائيل عن أملهم في أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط ​​في تقليل الاعتماد على روسيا مع استمرار حرب أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت: “على صعيد الطاقة، سنعمل معًا في استخدام موارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتطوير الطاقة المتجددة”.

وأضاف: “نريد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي وتسريع انتقال الطاقة نحو أهداف المناخ التي قدمناها لأنفسنا”.

من جانبه، قال بينيت إن إسرائيل تعمل على إتاحة الغاز الطبيعي لأوروبا.

وقال مكتبه إن الزعيمين ناقشا أيضا شحن الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر.