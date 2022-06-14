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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

أعلن المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود.

وقال جروسي في تصريحات لقناة "العربية": "نسعى إلى توضيح عدد من الحقائق في إيران".

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وأغلقت إيران، الخميس الماضي، كاميرات المراقبة التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراقبة النشاط في المنشآت النووية الرئيسية في البلاد.

وحذر جروسي من أن هذه الخطوة قد توجه "ضربة قاضية" للمفاوضات التي تسعى لإحياء الاتفاق النووي.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة أبلغت طهران بأن القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فارغ من المضمون".

وأوضح عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقريرها الأخير جاء بضغط أمريكي غربي، والهدف منه الحصول على امتيازات من إيران خلال محادثات فيينا"، محذرا واشنطن من أي التفاف على الاتفاق النووي، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف: إن "تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا متواصل عبر أطراف أخرى"، مؤكدا أن "الدبلوماسية هي الطريق الأمثل للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات النووية".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن "​طهران​ لن تنسحب من المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي، ونحن قدمنا مقترحات بناءة في المفاوضات وافقت عليها ​واشنطن​ ورغم ذلك أصرت على إصدار قرار في الوكالة الدولية"، مؤكداً أنه "يجب على الكيان الإسرائيلي وقف استفزازاته وتصرفاته الأحادية والعدوانية".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق اليوم أنه "لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران".

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الخارجية الإيراني رافاييل جروسي ايران وكالة الطاقة الذرية

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