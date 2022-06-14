فنلندا: عضوية الناتو يمكن أن تتجمد

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطرًا من أن يتجمد وضع انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشكله الحالي لفترة طويلة.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن مارين قولها: "أعتقد أنه من المهم للغاية المضي قدما في هذه المرحلة. إذا لم نحل هذه القضايا قبل قمة الناتو في مدريد، فقد يتجمد الوضع".

وأضافت: "لا نعرف كم من الوقت قد يستغرق ذلك لكن الوضع قد يتجمد لفترة".

وقالت رئيسة وزراء فنلندا، إن هلسنكي تأخذ مخاوف أنقرة على محمل الجد وتناقش المشاكل معها.

وقالت: "لكنني أعتقد أن تركيا نفسها يجب أن تحاول إيجاد حلول".

وتعقد قمة الناتو في مدريد يومي 28 و 30 يونيو.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الناتو في 18 مايو.

وتمنع تركيا حاليًا النظر في الطلبات الواردة من فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.