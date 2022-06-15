زكي عبد الفتاح: كيروش لا يختلف عن طارق العشري في طريقة لعبه

يرى زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، أن هناك مدربين في الدوري المصري الممتاز، قادرين على تنفيذ نفس الأفكار والاستراتيجية التي يفضل كارلوس كيروش مدرب المنتخب السابق، اللعب بها.

وتابع عبد الفتاح في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC ، الأداء كان سيئ خلال الـ3 مباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، ولدينا مدربين في الدوري المصري تشبه كارلوس كيروش وعلى رأسها طارق العشري وعلاء عبد العال، جميعهم قادرين على التنظيم الدفاعي وتنفيذ التحولات وشاهدنا ما يفعله العشري أو عبد العال أمام الأهلي والزمالك.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، إيهاب جلال هو أفضل مدرب مصري قادر على لعب كرة قدم، لكنه لم يحصل على فرصته كاملة لتنفيذ فكره، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يعطي المدرب الوطني احترامه ولا يدعمه.



وواصل عبد الفتاح، حزين من كل المدربين المصريين وكنت أتوقع خروجهم في وقفة احتجاجيه أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا على تصريحات جمال علام ضد إيهاب جلال.

وأتم عبد الفتاح، المدرب الأجنبي أفضل لمنتخب مصر لأن اتحاد الكرة يخشاه.

للفيديو اضغط هنا