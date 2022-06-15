زكي عبد الفتاح: لا يوجد حارس مصري قادر على الاحتراف في أوروبا

يرى زكي عبد الفتاح مدرب منتخب مصر الأسبق، أن أول طريق الإصلاح في مصر هو تغيير الجمعية العمومية لأنهم انتتخبوا جمال علام عام 2012 وهم لا يعرفوه.

وتابع عبد الفتاح في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC ، لا نمتلك في مصر حارس مرمى قادر على اللعب في أوروبا، لدنيا العديد من حراس المرمى الجيدين لكنهم جيدين في الدوري المصري، وليست في الدوريات الكبرى.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، أحمد الشناوي حارس المرمى المصري الوحيد في آخر 30 سنة الذي كان لديه فرصة وإمكانيات للاحتراف في أوروبا لكن عقليته لم تساعده على تحقيق ذلك، وبحث عن الأموال.

وعن تدريب برادلي لمنتخب مصر، أوضح عبد الفتاح:" برادلي مرتبط بعقد مع فريقه الحالي وأبلغني أنه لن يستطيع ترك فريقه بالوقت الحالي من أجل تدريب المنتخب الوطني المصري، ولم يحدث أي تواصل مع اتحاد الكرة من أجل التعاقد مع برادلي لتدريب المنتخب من الأساس".