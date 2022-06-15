عبد السيد : توقعت نجاح الكيت كات ومحمود عبدالعزيز المناسب للدور.. فيديو

قال المخرج الكبير داوود عبد السيد، أن اختياره للفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم " الكيت كات " لم يكن أول تعاون بينهما لكنه عمل معه من قبل في فيلم الصعاليك فاستشعر حينها أنه ممثل جيد .

تابع ً خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON “،؛” شفته وقتها مناسب للدور ده ".

ورداً على سؤال الحديدي هل كنت تتوقع النجاح الساحق لفيلم الكيت كات ؟ قال : كنت متوقع النجاح لكن ليس هذا الانفجار الذي حدث الفيلم سر نجاحه كان كل شخصياته مختلفة وكانت شعبية قريبة من الناس الناس شايفاها وكان دمه خفيف وكان فيه جانب عاطفي في ذات الوقت كانت توليفة تجمع كثير من الأمور بالإضافة إلى أنه جمع عدداً من المواهب الكبيرة بداية من المصور ومهندس الديكور والموسيقى لراجح داوود والممثلين ".

وحول فيلم البحث عن سيد مرزوق ، قال أنه رغم أنه كتب قبل الكيت كات لكنه عرض بعده لأسباب تخص مشاكل داخلية حينها بين المنتج وأسرة العمل وهذا سر عرضهما في أوقات متقاربة من بعضهما في نفس العام .