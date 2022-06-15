علاء نبيل: الناس فقدت الأمل بالمنتخب.. والكرة المصرية في خطر

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن الجماهير المصرية فقدت الأمل في منتخب مصر، بعد المستويات السيئة التي يقدمها طيلة السنوات الماضية.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة المصرية حاليًا في مرحلة الخطر، في ظل غياب المنتخب الوطني عن منصات التتويج منذ سنوات، بخلاف تراجع مستويات الأندية في الفترة الحالية.

وتابع علاء نبيل، أن اتحاد الكرة، دائمًا ما يخرج بإعلانه تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الوطني بعد كل إخفاق، ليتخذ هذا القرار ستارًا له في فشل قراراته، مضيفًا «كفاياكم حجج لأن كل بطولات المنتخب الوطني كانت بمدربين مصريين».

واختتم تصريحاته، بأنه بات ضروريًا تطبيق نظام الدوري من دور واحد لمدة موسم واحد على الأقل، مؤكدًا رفضه المغالاة فى أسعار اللاعبين المصريين ولا بد من سقف للتعاقدات.