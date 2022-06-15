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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

غناء داخل المسجد
غناء داخل المسجد

أثار مقطع فيديو صادم غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور شاب ممسكًا بميكروفون مسجد ويرقص على الأغاني الشعبي.

 

وسط مطالبات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر بالتدخل، ومنع استخدام الدين عرضة لترهات مدمني التيك توك والباحثين عن التريند.

 

انتشر مقطع فيديو محزن لشاب يرقص داخل مسجد ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، مما أثار استياء المستخدمين.

 

وطالبوا المسئولين بضرورة البحث وراء موقع تصوير الفيديو ومعاقبة المستهزئين بـ بيوت الله وحرمة مقدساته.

 

فلقد قال تعالى في سورة البقرة: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم".

 

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