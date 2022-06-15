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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| فهرية أفجان بإطلالة غريبة على انستجرام.. وعلا الفارس تتألق بجمبسوت أنيق في أحدث ظهور لها

أطعمة
أطعمة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة 

رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد في 3 أسابيع

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت ونسف قوامك إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة  فى أسبوع  برجيم سريع يساعد على التخلص من الوزن الزائد في 3 أسابيع رجيم يقدمه موقع بولد سكاى الهندي

قميص طويل.. فهرية أفجان بإطلالة غريبة على إنستجرام

خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركة الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، وظهرت فهرية بإطلالة مختلفة وعريبة نوعا ما، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

رجيم سريع لنحت قوامك فى 21 يوما

في أسبوعين .. أسرع رجيم لنحت قوامك

سهلة التحضير .. شكشوكة بجبنة الفيتا والزيتون والفلفل

تعتبر الشكشوكة من الأطعمة الشعبية الرئيسة في وجبة الإفطار حيث يتم طهي البيض في صلصة الطماطم مع الكمون والفلفل الحلو، وتتميز الشكشوكة بسهولة التحضير وتوافر مكوناتها وطعمها اللذيذ..

 إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:

بجمبسوت أنيق.. علا الفارس تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة لها من الدوحة، وقامت بمشاركة  الصورة مع متابعيها عبر حسابها  الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت علا الفارس بإطلالة أنيقة وناعمة .

بالأوف وايت.. جويل مردينيان في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صور جديدة لها ولزوجها تبرز حبهما لبعضهما، وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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