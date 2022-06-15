نشرة المرأة| فهرية أفجان بإطلالة غريبة على انستجرام.. وعلا الفارس تتألق بجمبسوت أنيق في أحدث ظهور لها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

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خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركة الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، وظهرت فهرية بإطلالة مختلفة وعريبة نوعا ما، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تعتبر الشكشوكة من الأطعمة الشعبية الرئيسة في وجبة الإفطار حيث يتم طهي البيض في صلصة الطماطم مع الكمون والفلفل الحلو، وتتميز الشكشوكة بسهولة التحضير وتوافر مكوناتها وطعمها اللذيذ..

إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة لها من الدوحة، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت علا الفارس بإطلالة أنيقة وناعمة .

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صور جديدة لها ولزوجها تبرز حبهما لبعضهما، وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.