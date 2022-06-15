عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد في 3 أسابيع

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت ونسف قوامك إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة  فى أسبوع  برجيم سريع يساعد على التخلص من الوزن الزائد في 3 أسابيع رجيم يقدمه موقع بولد سكاى الهندي

الأسبوع الأول 


-4 ملاعق فول + 1 توست سن

أو بيضة أومليت + 1 توست سن

نظام رجيم سريع المفعول وصحى فى أسبوع ووجبة الغداء:

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة

سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق

العشاء :

جبنة ملح خفيف وسلطة

أو

2 زبادى لايت .

نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام
 

الأسبوع الثاني 


الإفطار 


قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن 

بين الإفطار والغداء

كوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش
 

تعرف على طريقة تطبيق رجيم السعرات الحرارية 1200

في 21 يوما.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

الأسبوع الثالث 


بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
أو
شريحتان نستو لايت + 1 توست سن
بعد ساعتين

كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا..3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة
أو
3 شرائح سمك مشوى  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء
شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن
كوب من المريمارية والنعناع

الدهون رجيم 3 أسابيع الوزن الزائد الأسبوع الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

موضوعات متعلقة

رجيم السعرات الحرارية.. نظام غذائي لإنقاص الوزن بدون حرمان

الابتعاد عن 7 أطعمة يوميا.. ما هو رجيم عذاري

ترشيحاتنا

بعد رفض تناولها الدواء.. مدحت شلبي يوجه رسالة مؤثرة لوالدة إيهاب جلال

روسيا تحذر من عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

عبد الجليل: موسيماني ترك فريق الأهلي «هيكل عظمي» وشاف نفسه |فيديو

الزمالك يطلب شراء إريك تراوري من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ