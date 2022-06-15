رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد في 3 أسابيع

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت ونسف قوامك إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة فى أسبوع برجيم سريع يساعد على التخلص من الوزن الزائد في 3 أسابيع رجيم يقدمه موقع بولد سكاى الهندي

الأسبوع الأول



-4 ملاعق فول + 1 توست سن



أو بيضة أومليت + 1 توست سن



نظام رجيم سريع المفعول وصحى فى أسبوع ووجبة الغداء:



نصف فرخة مشوية أو مسلوقة



سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق



العشاء :



جبنة ملح خفيف وسلطة



أو



2 زبادى لايت .



نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام



الأسبوع الثاني



الإفطار



قطعة جبن قريش + 1 توست سن

أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة

أو جبن لايت + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء

كوب من بذور الكتان

الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه

3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمك

أو شريحتان لحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة

العشاء:

3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش



الأسبوع الثالث



بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

أو

شريحتان نستو لايت + 1 توست سن

بعد ساعتين



كوب قرفة بالجنزبيل

الساعة الرابعه عصرا..3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة

أو

3 شرائح سمك مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون

العشاء

شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن

كوب من المريمارية والنعناع