هل تريدين رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في وقت قصير إليك رجيم سريع المفعول وصحي للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة التي تتراكم الدهون فى أسبوع برجيم سريع يساعد على التخلص من الوزن الزائد في 3 أسابيع

الأسبوع الأول يكرر لمدة اسبوعين



-4 ملاعق فول + 1 توست سن



أو بيضة أومليت + 1 توست سن



نظام رجيم سريع المفعول وصحى فى أسبوع ووجبة الغداء:



نصف فرخة مشوية أو مسلوقة



سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق



العشاء :



جبنة ملح خفيف وسلطة



أو



2 زبادى لايت .



نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام







الأسبوع الثالث من الرجيم



اليوم الأول



وجبة الإفطار قطعة جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست رجيم

وجبة الغداء1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة

وجبة العشاء زبادي خالي الدسم.



اليوم الثاني





وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.





اليوم الثالث





وجبة الإفطار1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر

بعد ساعه 1 بيضة مسلوقة جيدًا.وجبة الغداء

طبق سلاطة خضراء + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.



اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع





الإفطار



بيضة مسلوقة + 3 ملاعق فول ليمون + 1 توست سن



سناك

ثمرة فاكهة





الغداء

الاختيار بين الوجبات التالية:



سمك مشوى + طبق سلاطة كبير.

شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.سمك مشوي + طبق سلطة خضراء + طبق صغير أرز.



العشاء

كوب زبادى



