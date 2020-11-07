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مرأة

أسرع رجيم ومشروب لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت تريدين إنقاص وزنك قبل الشتاء، نقدم إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن وحيل ومشروبات سريعة تحول جسمك لماكينة حرق دهون، ويمكنك البدء فى تطبيقها بدءا من الان إليك خطة الرجيم وخطوات تجهيز المشروب الحارق للدهون بالخطوات 

نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
وبجانب الحيل السابقة إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش  يقدمه موقع برايت سايد.

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الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة أو طبق شوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 

بيصة مسلوقة  + توست سن

مشروبات لحرق الدهون
لا غنى بجانب الحيل والرجيم السابق إلى مشروبات سهلة التحضير. يقدمها موقع برايت سايد لتحويل جسم لمكينة حرق الدهون

وصفة خل التفاح والعسل

مكونات الوصفة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ

كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.

كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن.

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