الزمالك يطلب شراء إريك تراوري من بيراميدز

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن إدارة نادي الزمالك دخلت في خط المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة نادي بيراميدز لشراء عقد إريك تراوري لاعب فريق بيراميدز بشكل نهائي في الموسم المقبل.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، إدارة الزمالك طلبت ضم اللاعب بشكل نهائي ورفضوا فكرة الإعارة وطلبوا تحديد المقابل المادي من جانب مسئولي بيراميدز.



وأتم الحديدي: ويعتمد مسئولو الزمالك على غياب اللاعب عن المشاركة مع بيراميدز منذ بداية الموسم وخروجه من الحسابات ووجود أكثر من بديل له في بيراميدز، الأمر الذي قد يساعد على حسم الصفقة للزمالك.