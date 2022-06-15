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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى مطار القاهرة قبل قليل، على متن طائرة خاصة، قادمة من العاصمة الكورية الجنوبية سول، عقب الخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الثلاثاء على ملعب سول الرئيسي.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ويرافقه محمد بركات عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق و23 لاعبًا.

وتخلف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن مرافقة بعثة الفراعنة في طريق العودة إلى القاهرة، بعد ما أعلن أمس توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة لمدة أسبوع يعود بعدها إلى القاهرة.

منتخب مصر مطار القاهرة أخبار الرياضة اتحاد الكرة كوريا

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