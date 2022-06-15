هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عمرو القاضي، دور محافظة الشرقية في التعاون الدائم مع الهيئة ووزارة السياحة والآثار، في الفعاليات التي تستهدف الترويج السياحي لمصر ونشر الوعي السياحي والأثري بالمحافظة.

جاء ذلك في خطاب شكر أرسله الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة إلى محافظة الشرقية تقديرًا للجهد المتميز في تنظيم الفعاليات السياحية الهادفة بالمناطق الأثرية.

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ترحيب المحافظة بالتعاون الدائم مع هيئة تنشيط السياحة في تنظيم الفاعليات السياحية بالمحافظة، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.