عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة في حملات بمراكز ومدن الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 41 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير41 مخالفة متنوعة شملت؛ البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكيل صحة الغربية يستقبل نقيب أطباء الغربية ووفد من النقابة

وكان محافظ الغربية وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

محافظ الغربية الغربية منتهية الصلاحية مديرية التموين السوق السوداء الصلاحية المخابز مباحث التموين بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

موضوعات متعلقة

مدبولي يتفقد أعمال الأرصفة الغربية بشرق بورسعيد

ترشيحاتنا

شعراوي يوجه بجولة سياحية للكوادر الأفريقية للتعرف على بعض ملامح الحضارة المصرية

الهجرة تجدد التأكيد على مشاركة المصريين بأوروبا في مسابقة الترويج للسياحة المصرية

التخطيط: مصر استشعرت خطورة الأزمات الاقتصادية منذ أكثر من 6 سنوات|فيديو

رئيس المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

من شرم الشيخ.. رسائل رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

مساعد وزير التخطيط: 30% نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لـ«حياة كريمة» بالمرحلة الأولى|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: انتظرونى فى وش وضهر ..وأصحاب ولا أعز سوء تقدير منى

خطر قادم.. مشهد للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear | فيديو جراف

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ