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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة طنطا تطلق مبادرة «العمل الحر» لتأهيل الطلبة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

تطلق جامعة طنطا، فعاليات مبادرة «العمل الحر» اليوم الأربعاء ، بهدف تأهيل طالبات وخريجات الجامعة ودمجهن بسوق العمل، تزامنًا مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى، وتقام فاعليات المبادرة المُقدمة من مايكروسوفت مصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تفعيل أنشطة التدريب على التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم تدريب طالبات وخريجات جامعة طنطا على مهارات العمل الحر بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية ومهارات إدارة الأعمال والمهارات الشخصية، لتمكينهن من خلق فرص جديدة من خلال العمل الحر، وتحقيق موارد مادية تكفل لهن "حياة كريمة".

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وقالت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام ومنسق مبادرة العمل الحر بجامعة طنطا، أن الدورة مجانية تتم على مدار أربعة أيام لمدة 16 ساعة تدريبية وتعقد أونلاين، وتنتهي المبادرة فى 30 من شهر يونيو الجارى.

الغربية جامعة طنطا الرئيس وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار سوق العمل رئيس جامعة طنطا التقنيات الحديثة العمل الحر

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