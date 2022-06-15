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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يسرقون المواطنين بالإكراه..سقوط رجال شرطة مزيفين فى قبضة مباحث القاهرة

المتهمين
المتهمين

 نجح رجال المباحث في القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى إرتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي معلومات وتحريات مؤكده من مباحث قسم مصر القديمة بقيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بالقليوبية بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى استئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.

المتهمين 

علي الفور تم إعداد الأكمنة وتم ضبطهم اثناء استقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم طبنجة صوت وطلقتي صوت وزجاجة بلاستيك بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح و ٢ جهاز لاسلكى و ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" وغطاء رأس أسود اللون "كاب" و 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض وزجاجة تحوى مخدر موضعى ومبلغ مالى .

وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه " بإستخدام المضبوطات بالإشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير بإستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بإنتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب

كما إعترفوا بالإشتراك مع المتهم الهارب بإرتكاب واقعة بذات الأسلوب  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية مباحث القاهرة مصر القديمة سرقة اخبار الحوادث

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