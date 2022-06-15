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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط : مصر من الدول الأوائل بالمنطقة في تخضير خطتها الاستثمارية

نائب وزيرة التخطيط
نائب وزيرة التخطيط

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة،:" أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية لعام 2021 تحت عنوان التعافي الأخضر لتكون مصر من الدول الأوائل على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية".


وأضاف جميل حلمي خلال كلمته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" وضعت الدولة هدفًا استراتيجيًا لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 % من الاستثمارات المناخية العامة  في عام 2021 لـ 30%  عام 2021 ـ 2022 ثم 40 % عام   2022 ـ 2023لتصل بحلول 2025 لـ 50% وفي هذا السياق تبنت الحكومة تنفيذ  العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على  الاستثمارية تبنت الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة".

 

مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة وزيرة التخطيط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب عبد الفتاح السيسي السيسي اخبار توك شو

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