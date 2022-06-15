قومي المرأة ومحافظ دمياط يبحثان التعاون في دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة ذات الإعاقة، زار وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة اللجنة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم المرأة ذات الإعاقة في جميع أنحاء محافظة دمياط في المجالات المختلفة، بحضور مروة نبيل، مقررة فرع المجلس بدمياط، وعصام عبد الرحمن، عضو اللجنة.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بالتعاون في مجال دعم المرأة والفتاة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوى إعاقة، مؤكدة أن المحافظة جاهزة تماما لتقديم مزيد من الخدمات لهن، بالتعاون مع المجلس ورصد احتياجات هذه الشريحة والبدء بتلبية الاحتياجات الأكثر تأثيرا على حياتهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس، أن الإتاحة هي الاحتياج الأكثر إلحاحا للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة، فلا يمكن لهذه الشريحة الحصول على أي من حقوقهن في الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها ما لم تكن المنشآت التي تقدم هذه الخدمات متاحة.

وأوضحت عضو المجلس أن اللقاء ناقش سبل التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط في توفير الإتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة، من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة، مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة، وإتاحة دور العبادة، والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة، وفى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.