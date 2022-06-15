عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة ومحافظ دمياط يبحثان التعاون في دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة

صدى البلد

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة ذات الإعاقة، زار وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة اللجنة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم المرأة ذات الإعاقة في جميع أنحاء محافظة دمياط في المجالات المختلفة، بحضور مروة نبيل، مقررة فرع المجلس بدمياط، وعصام عبد الرحمن، عضو اللجنة.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بالتعاون في مجال دعم المرأة والفتاة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوى إعاقة، مؤكدة أن المحافظة جاهزة تماما لتقديم مزيد من الخدمات لهن، بالتعاون مع المجلس ورصد احتياجات هذه الشريحة والبدء بتلبية الاحتياجات الأكثر تأثيرا على حياتهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس، أن الإتاحة هي الاحتياج الأكثر إلحاحا للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة، فلا يمكن لهذه الشريحة الحصول على أي من حقوقهن في الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها ما لم تكن المنشآت التي تقدم هذه الخدمات متاحة.

وأوضحت عضو المجلس أن اللقاء ناقش سبل التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط في توفير الإتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة، من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة، مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة، وإتاحة دور العبادة، والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة، وفى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

ترشيحاتنا

شعراوي يوجه بجولة سياحية للكوادر الأفريقية للتعرف على بعض ملامح الحضارة المصرية

الهجرة تجدد التأكيد على مشاركة المصريين بأوروبا في مسابقة الترويج للسياحة المصرية

التخطيط: مصر استشعرت خطورة الأزمات الاقتصادية منذ أكثر من 6 سنوات|فيديو

رئيس المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

من شرم الشيخ.. رسائل رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

مساعد وزير التخطيط: 30% نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لـ«حياة كريمة» بالمرحلة الأولى|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: انتظرونى فى وش وضهر ..وأصحاب ولا أعز سوء تقدير منى

خطر قادم.. مشهد للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear | فيديو جراف

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ