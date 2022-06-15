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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار من أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت بورجو أوزبيرك في صورة مع كلبها، مما نالت إعجاب متابعيها .

 

حيث شاركت الممثلة بورجو أوزبيرك في مسلسل “عشق منطق انتقام”، والذي لاقى نجاحاً كبيراً على مستوى تركيا والوطن العربي. 

المسلسل من بطولة بورجو أوزبيرك، والهان شين، وبوراك يوروك، وميليسا دونغال، وينتمي إلى فئة الرومانسي الكوميدي، وهو مقتبس من الدراما الكورية “المرأة العزباء الماكرة”.

قصة المسلسل 
سيدة تنفصل عن زوجها بعد أن خسر كل ما يملك، لكن بعد أن تعرف بعد فترة أنه أصبح مليونيرًا تفعل كل ما بوسعها لإغرائه ليتزوجها مرة أخرى.

بورجو أوزبيرك انستجرام دراما تركيا الوطن العربي أحدث ظهور

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