محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا خلال العيد

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وطوخ وقليوب، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر مدينة بنها بمنطقة كفر سعد، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 ذبيحة تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه جار أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا.



كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1200 إلى 1500 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.



وتفقد المحافظ مجزر قليوب والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية 1500 ذبيحة فى الشهر بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة ويتم مضاعفتها فى المواسم.



وتفقد المحافظ المجازر للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.



ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.