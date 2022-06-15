عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا خلال العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وطوخ وقليوب، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر مدينة بنها بمنطقة كفر سعد، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 ذبيحة تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه جار أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا.


كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1200 إلى 1500 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم. 


وتفقد المحافظ مجزر قليوب والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية 1500 ذبيحة فى الشهر بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة ويتم مضاعفتها فى المواسم.


وتفقد المحافظ المجازر للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.


ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عيد الأضحى الخطة الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

بتهمة التحريض على العنف.. المقاول الهارب محمد على يواجه السجن 5 سنوات

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يناقش المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

لإصلاح عطل .. انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 12 ساعة في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

ترشيحاتنا

موسيماني: فوز الأهلي في نهائي القرن على الزمالك أعظم لحظات حياتي

مترو الأنفاق: دورات تدريبية لإزالة عوارض الوحدات المتحركة

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بمجال النقل

تغير المناخ أكبر خطر على حقوق الإنسان..حصاد الجلسة الأولى بمؤتمر البرلمانيين الشباب

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون لدعم إزالة الكربون من قطاع الطاقة بمصر

بالصور.. مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

فيديو

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: أصحاب ولا أعز سوء تقدير مني.. وانتظروني في وش وضهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ