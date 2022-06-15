للقضاء على البلهارسيا.. محافظ أسوان يتابع استعدادات انطلاق حملة التجريع الجماعي

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الإستعدادات التي تقوم بها مديرية الشئون الصحية لإنطلاق حملة التجريع الجماعي للسكان في بؤر الإصابة بالبلهارسيا .

وبالتزامن مع ذلك تم تدشين ندوات توعوية ، في عدد من الوحدات الصحية ، والأماكن العامة ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية لتعريف المواطنين بالحملة وأهدافها في القضاء علي البلهارسيا .

وأقرأ أيضاً:

هذا ووسط إطلاق الزغاريد وفرحة أصحاب المنازل ، وتتويجاً لملحمة العمل التى شهدتها القرى والمناطق التى تعرضت للسيول وتداعيتها فى نوفمبر الماضى، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم 5 منازل بنجعى المداب والحمدلاب بقرية غرب أسوان ضمن المرحلة الأولى بإشراف من مؤسسة حياة كريمة ، فيما تم إنهاء نسبة 85 % لـ 76 منزل آخر بنفس القرية جارى إنشائهم بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وحرص اللواء أشرف عطية ، خلال تفقده لعدد من المنازل الجديدة عَلِي نقل تحيات وتهنئة الـرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر والأهالي من أصحاب المنازل ، مؤكداً على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمحافظة للأطمئنان على إحتواء تداعيات السيول وخاصة إدراج قرية غرب أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للقرى المصرية .. حياة كريمة " من بين 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة تشمل جميع قرى مراكز المحافظة والتي ستشهد طفرة وتغيير شامل للحياة بشكل مرحلى لتكون بذلك هدية الدولة المصرية لمواطنيها.

وكشف محافظ أسوان ، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر في منازلها وممتلكاتها حيث شهدت 20 قرية ومنطقة ملحمة عمل مشتركة من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، لافتاً إلى أنه تواكباً مع ذلك تم تسكين 450 أسرة سواء بشكل مؤقت أو دائم للأسر المتضررة بعد فرش وتجهيز 528 وحدة سكنية بحى السلام من الأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية ، وهو الذى تزامن مع توفير كافة الخدمات من مدرسة ووحدة صحية ومكتبة ثقافية ومسجد وبريد ، وأيضاً جميع السلع التموينية والأساسية ، فضلاً عن دعم المرافق العامة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح ، أنه جارى إنهاء باقى المنازل التي تضررت من تداعيات السيول الأخيرة على مراحل في إطار خطة المؤسسة، مع مراعاة إنهاء شبكات وخطوط الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال البنية التحتية، لربط المنازل بهذه الشبكات التي يتم تنفيذها في إطار مشروعات مبادرة حياة كريمة.