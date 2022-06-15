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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. نهائي كأس رابطة الأندية على ستاد القاهرة 7 يوليو

كأس الرابطة
كأس الرابطة

 حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي لكأس الرابطة على أن تقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم 3 يوليو المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 من نفس الشهر على ستاد القاهرة.

 وأجريت القرعة بين أربعة فرق هي الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإنبي،بحضور مسئولي الأندية الأربعة.

 ونجح فريق غزل المحلة في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة فريقي الاسماعيلي وفيوتشر أف سي متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

ونجح نادي إنبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي كأفضل مركز ثاني، و ذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بنفس رصيد نادي غزل المحلة ولكن بعدد أهداف أقل.


 

رابطة الأندية المحترفة حمد دياب أحمد دياب رابطة الأندية كأس الرابطة ستاد القاهرة

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