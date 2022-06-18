صناع مسلسل ريفو.. مينا النجار: عزف الجيتار ارهقي.. تامر هاشم: كيمياء بيننا سر نجاحه.. محمد ناير: تشابه شخصية أمير عيد مع الواقع صدفة غير مقصودة.. يحيى إسماعيل: فترة التسعينيات كانت صعبة

مينا النجار : حبيت أجواء التسعينيات

تامر هاشم : التشابه مع رحلة كايروكى سهل على مهمة الشخصيته

سارة عبد الرحمن : مشهد المواجهة مع صدقي صخر كان الأصعب

خطف مسلسل “ريفو” الأنظار إليه، حيث لقى إشادة كبيرة من جانب عدد من المتابعين له عبر منصة "واتش ات" والذى عرض منذ ايام قليلة.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات صناع وأبطال مسلسل ريفو.

مينا النجار عازف الجيتار

كشف الفنان مينا النجار عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل “ريفو” والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على منصة “watch it”.

وقال مينا النجار : شخصية أحمد النعمان فى مسلسل “ريفو” جعلتني أتعلم العزف على الجيتار حيث قضيت ما يقرب من 6 أشهر من أجل الظهور بشكل جيد فى العمل.

وأضاف مينا النجار : وكان هذا الدور سببا فى استمرارى أيضا بتدريب على الجيتار حتى الآن ليس لتقديم الدور ولكن لتعلقى بالموسيقى بشكل عام.

وقال مينا النجار أنه سعيد بما حققه العمل من نجاح فور عرضه على منصة WATCH IT حيث لقى إعجاب الجمهور وتصدر التريند.

وأضاف مينا النجار: أرى أن السبب الرئيسى الذى جعل الجمهور يلتف حول مسلسل ريفو أنه قدم دراما مختلفة عن المعتاد فضلا عن أنه أعاد الجمهور الى أجواء التسعينيات التى كانت عامل جذب لهذا العمل.

وأوضح مينا النجار: أن كواليس العمل كانت أكثر من رائعة بين فريق العمل حيث سادت حالة من المرح والود والروح الجيدة والكيمياء بين جميع فريق العمل وسهل أيضا من الأمر أن العمل يعتمد مجموعة من الشباب المقربين لبعضهما البعض.

تامر هاشم عازف الدرامز

بينما قال تامر هاشم : مسلسل “ريفو” من الأعمال المحببة الى قلبى خاصة أنه يعتبر حلم كنا نرغب فى تحقيقه مع المؤلف محمد ناير الذى تجمعني به صداقة على مدار 12 عاما تقريبا ولذلك كان هذا المشروع حلم بالنسبة لنا جميعا نرغب فى تقديمه وظهوره الى النور.

وأوضح تامر هاشم : العمل به بعض الشبه بينه وبين رحلة فريق كايروكى ولكن لا يمكن أن نطلق على العمل أنه يروى قصة فريق كايروكى ولعل من أبرز هذه التشابهات هى رحل البداية والكفاح حيث كان عند ظهورنا صعوبات كثيرة حيث نقدم موسيقى مختلفة عن السائد.

واردف تامر هاشم : كما أن هناك ربط ما بين قصة أمير عيد ووالدته فى الحقيقة وقصة المسلسل أيضا خاصة أن والدة أمير عيد كانت تحمسنا كثيرا لتقديم أعمال جيدة.

وأوضح تامر هاشم : إن كواليس تصوير مسلسل ريفو كانت أكثر من رائعة وكان هناك كيمياء كبيرة بيننا وخاصة أن معظم فريق العمل تربطهم علاقة قوية.

وتابع تامر هاشم : لم أجد صعوبة حقيقية فى تجسيد الدور حيث أقدم شخصية ماجد لاعب الدرامز ضمن فريق ريفو واستمتعت كثيرا بهذا العمل.

سارة عبد الرحمن

بينما كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الإلكترونية.

وقالت"عبد الرحمن" ان مشهد المواجهة مع صدقي ضخر كان صعبا جدا خاصة انه يبرز الجانب السئ من شخصية ياسمين وحضرنا له كثيرا.

وكانت قد عبرت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها للتواجد في مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الالكترونية وأكدت انها تلقت ردود فعل رائعة على العمل.

وأوضحت "عبد الرحمن" ان شخصية ياسمين التي تجسدها مختلفة عنها تمام وكانت متخوفة منها في البداية ولكن تحدت نفسها وقررت ان تخوض المغامرة خاصة انها تظهر في زمنين مختلفين.

المؤلف محمد ناير

أما المؤلف محمد ناير كشف عن التشابه الذى جمع بين قصة مسلسله الأخير “ريفو” وقصة أمير عيد ووالدته حيث ربط البعض بين الأمرين لدرجة جعلت البعض يردد أن العمل عبارة عن قصة حياة فريق كايروكى الفنية.

وقال محمد ناير : العمل بعيد كل البعد عن رحلة كايروكى الفنية ولكن بالنسبة للخط الدراما الخاص بالفنان أمير عيد ووالدته هو غير مقصود وبالرغم من أن أمير صديقى منذ فترة طويلة الا ان كتابتي للمسلسل بعيده عن هذا الأمر وهو أمر جاء بالصدفة.

كما كشف المؤلف محمد ناير السبب وراء اختيار اسم ريفو على مسلسله الأخير والذى عرض على منصة watch it وحقق نجاحا كبيرا.

وقال محمد ناير : إننى من جيل الثمانينات و التسعينيات حيث كنت احن لها وكنت أرغب فى إلقاء الضوء على هذه الفترة التى لم يتطرق إليها أى عمل فنى وقررت أن أرى أكثر الأشياء التى كنا نرتبط بها فى هذه الفترة ومشهوره كنوع من النوستالجيا لهذه الحقبة وكان الريفو أكثر الأشياء تداولا وعلامة مسجلة لعلاج أى شيء.

المخرج يحيى إسماعيل

وكشف المخرج يحيي إسماعيل بعض كواليس تصوير مسلسل ريفو والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على منصة watch it.

وقال يحيي إسماعيل : واجهنا صعوبات كثيرة اثناء تصوير مسلسل ريفو ولعل من أبرزها فترة التسعينيات حيث ساعدنا فى ذلك الشركة المنتجة والاستايلست والديكور.

وأوضح يحيي إسماعيل: قمنا فى البداية بتصوير المشاهد الخاصة بالالفية وبعدها تم تصوير المشاهد التى تدور أحداثه فى فترة التسعينيات وكنا حرصين على ظهور الأجواء الخاصة بهذه الحقبة الزمنية بشكل جيد واتصور اننا حققنا الغرض.

مسلسل ريفو

تتتتت

26a4704b8-1