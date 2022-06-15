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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يستقبل زيارة إشرافية من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة

صحة الشرقية
صحة الشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة إشرافية من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان، والتي تضم كل من عبدالكريم السيد مدير إدارة التوجيه الفني، و هاديه محمود مدير إدارة التنسيق، و عبير علي مدير إدارة التربية الاجتماعية، و محمود عبد العزيز بإدارة التوجيه الفني، اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وتناول الإجتماع مناقشة أعمال الخدمة الاجتماعية بالقطاع الصحي بالمحافظة، والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية الطبية من خلال استخدام أحدث الطرق المهنية لتحقيق أهداف المنشأة الصحية وربطها بالمجتمع وفق معايير الممارسة وضوابطها الأخلاقية، ومناقشة تعزيز مهارات الفرق الطبية والعاملين من خلال التدريب والتعليم المستمر، وتعزيز السلوك الصحي السليم.

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وأشادت اللجنة الإشرافية بجهود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في افتتاح مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بمدينة العاشر من رمضان، ونقل جميع الأطفال من دور الإيواء بفاقوس وكفر صقر إلي مركز العاشر من رمضان الجديد.

وأوضحت بأن الزيارة الإشرافية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية تهدف إلي الاطمئنان علي سير العمل، وتقييم أداء فرق الخدمة الإجتماعية والأعمال الخاصة بها بالمحافظة، وبحث أي معوقات تؤثر علي انتظام العمل.

حيث سيتم المرور الإشرافي علي عدد من المنشآت الصحية منها "مستشفي أبو حماد المركزي، مستشفي الصدر والمركز الطبي بأبو حماد، ومستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان".

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