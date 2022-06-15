جراحة في الركبة.. تطورات الحالة الصحية لابن منير مكرم بعد تعرضه لحادث

وجه الفنان منير مكرم، الشكر لأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بعد تعرض نجله لحادث مروع.

ونشر منير مكرم، صور نجله من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق قائلاً: “اعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية شكراً لموقفكم معي في حادثة ابني يوسف”.

وقال منير مكرم في تصريح خاص لصدى البلد :" نجلي حالته مستقرة وخضع لعملية جراحية في الركبة حيث يتطلب الراحة التامة".

نجل منير مكرم يتعرض لحادث:

أعلن الفنان منير مكرم، عن تعرض نجله يوسف لحادث تسبب في إصابته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وقال منير مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قدر الله وماشاء فعل يوسف منير مكرم كسر في الركبه حادثة".



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان منير مكرم، كان مشاركته في سباق مسلسلات رمضان الماضي في مسلسل "مزاد الشر" مع الفنان محمد نجاتي، كما شارك في مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، مع الفنان أحمد مكي ونخبة من نجوم الكوميديا