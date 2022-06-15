عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جراحة في الركبة.. تطورات الحالة الصحية لابن منير مكرم بعد تعرضه لحادث

نجل منير مكرم
نجل منير مكرم

وجه الفنان منير مكرم، الشكر لأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بعد تعرض نجله لحادث مروع.

 

ونشر منير مكرم، صور نجله من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق قائلاً: “اعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية شكراً لموقفكم معي في حادثة ابني يوسف”.

وقال منير مكرم في تصريح خاص لصدى البلد :" نجلي حالته مستقرة وخضع لعملية جراحية في الركبة حيث يتطلب الراحة التامة".

منير مكرم بعد تعرض نجله لحادث وكسر في الركبة: حالته مستقرة

تفاصيل مشاجرة الفنانين منير مكرم ومحسن محي مع شخص في الجيزة

نجل منير مكرم يتعرض لحادث:

أعلن الفنان منير مكرم، عن تعرض نجله يوسف لحادث تسبب في إصابته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال منير مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قدر الله وماشاء فعل يوسف منير مكرم كسر في الركبه حادثة".


يشار إلى أن آخر أعمال الفنان منير مكرم، كان مشاركته في سباق مسلسلات رمضان الماضي في مسلسل "مزاد الشر" مع الفنان محمد نجاتي، كما شارك في مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، مع الفنان أحمد مكي ونخبة من نجوم الكوميديا

AA12001C-F649-4AA5-88B7-1BD0E28A9A86
AA12001C-F649-4AA5-88B7-1BD0E28A9A86
الفنان منير مكرم منير مكرم نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية الفيسبوك فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

موضوعات متعلقة

شاهد .. لحظة اقتحام طليق بريتني سبيرز حفل زفافها

حسن شاكوش يوجه رسالة لـ هاني شاكر

أخبار الفن.. إصابة مغني أمريكي شهير بسرطان المعدة.. خضوع ويل سميث للعلاج النفسي

من الخلاف للصلح.. القصة الكاملة لـ أزمة ياسمين عبد العزيز والعوضي

اليوم.. أميمة طالب تطرح أغنية ألفين باب

القصة الكاملة لتعرض خالد سرحان لهجوم من شباب المغرب حتى تصريحاته الاخيرة

إصابة المغني الأمريكي توبي كيث بسرطان المعدة.. تفاصيل

بعد صفعة كريس روك.. ويل سميث يخضع للعلاج النفسي

ترشيحاتنا

الزراعة والتضامن توزعان 450 مشروع تربية أغنام في شمال سيناء

الإسكان: طرح الإعلان الـ16 لمحدودى الدخل نهاية العام الجارى

رابطة الليجا تتقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي وباريس لاختراق قواعد اللعب النظيف

الحكومة: نستهدف تحسين بيئة الاستثمار من الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة

10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد جعفر قصير.. فمن هو؟

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ