تفاصيل مشاجرة الفنانين منير مكرم ومحسن محي مع شخص في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة وقعت بين الفنان محسن محي والفنان منير مكرم مع شخص في كومبوند سكني في أكتوبر.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بوقوع مشاجرة بين الفنان محسن محي والفنان منير مكرم مع شخص في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات نشوب مشاجرة بين الفنانين والطرف الآخر بسبب التأخر في إنهاء تشطيبات وحدات سكنية.

وتبين من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة قيام الطرف الثاني بإصابة نفسه وادعاء تعدي الفنانين عليه.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت صرف الطرفين.