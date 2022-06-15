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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

أفادت صحيفة "بلومبرج” للأنباء، في تقرير لها، بأن واشنطن تخطط لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بمبلغ يزيد على 650 مليون دولار، تشمل صواريخ “هاربون”.

وقالت “بلومبرج”، نقلا عن مصادر، "تخطط إدارة بايدن لزيادة التمويل للأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وقالت مصادر إنه ستبلغ هذه الحزمة أكثر من 650 مليون دولار". 

وأضافت "ستشمل صواريخ هاربون المضادة للسفن لأول مرة".

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وفي مايو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا بشأن تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، من المفترض أن حوالي 20 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المساعدات العسكرية.

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