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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

240 درجة.. اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية في قنا

صدى البلد

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2022 م.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 244 درجة بجميع المدارس الثانوى العام على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.

 

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وأضاف الداودى، بأنه تم تنسيق التعليم الفنى، حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 225 درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 160 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 170 درجة والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة.

 

و تابع محافظ قنا ، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 170 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية 170 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 150 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.


و أوضح الداودى، يستثني من ذلك مدرسة الوقف الصناعية " الأقسام الميكانيكية " لأبناء إدارة الوقف فقط 180 درجة والزخرفية 140 درجة ، بالإضافة الي مدرسة أبو تشت الصناعية المشتركة " الأقسام الميكانيكية " لأبناء إدارة أبوتشت فقط 180 درجة و الزخرفية 150 درجة.

 

كما جاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و 200 درجة للمدارس الثانوية التجارية" بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات و 175 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات و 165 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و 230 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

 

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 140 درجة للمدارس الثانوية الزراعية"بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات و 155 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات و120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعى فقط.


 

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