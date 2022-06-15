داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، اليوم الأربعاء، رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، بنهاية عقده مع الفريق.

داني ألفيش نشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "الكوليز الأعزاء.. الآن حان وقت وداعنا.. خصصت أكثر من 8 ​​سنوات لهذا النادي، وتلك الألوان وهذا المنزل... ولكن مثل كل شيء في الحياة، تمر السنوات، وتتباعد المسارات ويتم كتابة القصص لبعض الوقت في أماكن مختلفة - وهذا ما كان عليه الحال."

وزاد: “حاولوا طردي لكنهم لم يستطيعوا (يضحك)، لأنك لا تستطيع أن تتخيل، هل يمكن ذلك؟ كم أنا مرن.. مرت سنوات عديدة حتى كرة القدم والحياة، التي كانت دائمًا ممتنة جدًا لأولئك الذين يحترمونها، قررت منحي الفرصة للعودة إلى هنا لأقول وداعًا، لكن ليس وداعًا دون توجيه الشكر أولًا إلى كل من هم وراء الأضواء، كل أولئك الذين يجعلوننا كاملين، كلهم ​​؛ شكرا..”

وتابع:" أود أيضًا أن أشكر جميع الموظفين على الفرصة التي قدموها لي للعودة إلى هذا النادي وأكون قادرًا على ارتداء هذا القميص الرائع مرة أخرى، فأنت لا تعرف مدى سعادتي... أتمنى ألا تفقدوا جنوني وسعادتي اليومية..آمل أيضًا لأولئك اللاعبين، إذا بقوا، أن يغيروا تاريخ ذلك النادي الجميل، أتمنى ذلك من كل قلبي."



واختتم:" تم الفوز بـ 23 لقبًا: ثنائيتين، 1 سداسية وكتاب ذهبي رائع مكتوب! إنه يغلق دورة جميلة جدًا ويفتح دورة أخرى أكثر تحديًا، أتمنى أن لا ينسى العالم أبدًا: الأسد حتى لو كان عمره 39 عامًا لا يزال مجنونًا جدًا.. يحيا برشلونة للأبد."



وسبق لـ داني ألفيش اللعب لبرشلونة بين عامي 2008، 2016، قبل أن يعود للانضمام الفريق في نوفمبر الماضي، ليتم تقييده في قائمة الفريق في يناير بعقد يمتد لـ 6 أشهر.