عاجل
حدث ليلا.. أبو العينين يحتفي بالذكرى الـ 70 لجريدة الأخبار: تاريخ يحمل بين صفحاته ملامح مصر.. شوقي: لم أتحدث عن مناهج 5 ابتدائي والأخبار المتداولة كلام فارغ مصر تشهد مذكرة تفاهم ثلاثية لنقل الغاز إلى أوروبا والفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت بأجواء رومانسية.. شيماء سيف رفقة زوجها في أحدث ظهور استخدام التكنولوجيا في التدريس دورة تدريبة جديدة بجامعة حلوان نائبة تكشف أجندة لجنة الصناعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لراحة البال وعدم القلق وتيسير الأمور

دعاء لراحة البال
دعاء لراحة البال وعدم القلق وتيسير الأمور

دعاء لراحة البال وعدم التفكير الكثير منا يصاب بالقلق وعدم راحة البال، ولم يرد نصا ولفظًا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لراحة البال وعدم التفكير، وإنما على العبد التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء فهو وحده عالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء وكيف لا وهو خالق الكون وخالق الإنسان  وجميع الكائنات، و على المسلم أن يكون مخلصًا في الدعاء لله بأن يزيل كربه وهمه ويريح قلبه وفي السطور القادمة دعاء لراحة البال وعدم التفكير.

 

دعاء تحصين النفس من المرض .. مأثور عن النبي

دعاء تيسير الزواج .. 6 أمور يجب على الشباب والفتيات اتباعها

دعاء لراحة البال وتيسير الامور

دعاء لراحة البال وتيسير الامور اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللّهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم  اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء التفكير والوسواس

دعاء التفكير والوسواس اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.


اللهم اصرف عني شتات العقل والتفكير

اللهم اصرف عني شتات العقل والتفكير اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا اللهم إني أسألك يا فارج الهم ، و يا كاشف الغم ، يا مجيب دعوة المضطرين ، يا رحمن الدنيا ، يا رحيم الآخرة ، أرحمني برحمتك .

 

 

 

 

 

 

 

دعاء لراحة البال وعدم التفكير دعاء لراحة البال وتيسير الأمور دعاء التفكير والوسواس اللهم اصرف عني شتات العقل والتفكير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

وزير التعليم: لن نعيد تصحيح الامتحانات الالكترونية لـ الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

ظروف تخفيف عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة.. قانون العقوبات يجيب

روسيا: أوكرانيا تعرقل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 .. ضوابطه وحكم القضاء لمن فاتته الصلاة

طارق شوقي: دول كثيرة طلبت الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم

تويوتا تفوز بسباق لومان للتحمل 24 ساعة للمرة الخامسة على التوالي

الخارجية: التنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ لن يكون كاملا دون الانخراط بحوار متعمق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ