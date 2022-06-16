دنيا عبد العزيز: فرحي بنويبع كان على الضيق.. وشائعات الانفصال لاحقتني.. فيديو

ألتقت عدسة صدى البلد بالفنانة دنيا عبد العزيز، وتحدثت عن كواليس تحضيرها لفرحها في نويبع، وكيف رأت شائعات الانفصال التي خرجت عنها خلال الفرح.

وكانت قد كشفت "دنيا" عن الصعوبات التي واجهتها وكيف حضرت للاستعراضات التي تقوم بها، وهل قدم العمل بمعالجة جديدة وكيف كانت ردود الفعل على المسرحية.

«زقاق المدق» لنخبة كبيرة من نجوم المسرح المصرى، وهم: دنيا عبد العزيز، ومجدي فكري، وبهاء ثروت، وبثينة رشوان، وشمس، وسيد جبر، وأحمد صادق، وعبد الله سعد، وحسان العربي، وكريم الحسيني، وهانى عبد الهادى، ومراد فكري، وأحمد شومان، ومروة نصير، وعصام مصطفى هاشم، وسيد عبد الرحمن، وإبراهيم الغنام، محمد النوبى، وأحمد مصطفى، ومحمد زينهم، ونجم العرض عمار صلاح الدين، والمستشار الإعلامى خالد حمد الله.

ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب بقطاع الفنون الشعبية الاستعراضية بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده، ومدير مالى أمل حبيب، وألحان أحمد محيى، وتوزيع الموسيقارتوزيع ديفيد جميعي، وديكور محمد الغرباوي، ومساعد إخراج محمود كامل وأحمد الصواف وأحمد يونس إبراهيم وإيهاب علوان، والمخرج المنفذ وليد صلاح، والمشرف على هيئة الإخراج الفنان وليد طه.

