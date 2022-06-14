دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد الفنان كريم عبد العزيز عبر عدة صور لهما.

وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت “كل سنة وإنت طيب يا كوكى يا جامد”.

فيلم “تسليم أهالى” تقوم ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.