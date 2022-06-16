كاظم الساهر يعلن عن حفلاته في أمريكا وكندا

أعلن الفنان كاظم الساهر عن حفلاته الفترة القادمة في امريكا وكندا من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، والمقرر اقامتها في اغسطس.

وكان قد كشف الفنان كاظم الساهر عن موعد حفله القادم في شهر يوليو المقبل فى قاعة القرن الذهبي فى اسطنبول بتركيا .



وكتب الفنان العراقي على صفحته الرسمية على موقع انستجرام: "كاظم الساهر في اسطنبول 11،12 يوليو"

ويتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، يتم طرحها بعد عيد الاضحي، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم "سر الحكايات".



ويعد المطرب كاظم الساهر أحد النجوم الذين لمعوا فى عالم الغناء وقدموا العديد من الأغانى التى تظل محفورة فى وجدان جمهوره فى الوطن العربى.