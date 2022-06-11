صفوة: ليست لي علاقة بالسوشيال ميديا.. وهذا سبب شائعتي مع كاظم الساهر|فيديو

كشفت الفنانة صفوة، عن علاقتها بالفنان كاظم الساهر قائلا "كنت بصور قاعدين ليه وفي ذلك الوقت كنت مطلقة وكنت اعرف شخصية مهمة وهي قريبة الشبه من كاظم الساهر وكان من الإسكندرية وكان دائما يعزمني أنا وفريق العمل، مشيرة إلى أن هذه الشائعة مر عليها 15 سنة وأكثر .

وأضافت صفوة خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الفنان كاظم الساهر أصدر بياناً نفي فيه هذا وأنا أصدرت بياناً أيضاً نفيت به علاقتي به ، مؤكدة أنا لست من الفنانات التي صدر عنها شائعات كثيرة وأنا ليس لدي علاقة بالسوشيال ميديا نهائيا .

وأوضحت صفوة، أنها ليس لها أي حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي وهناك 4 حسابات تنتحل شخصيتي .