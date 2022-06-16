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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل حفل تامر حسني بجدة| صور.. دنيا عبد العزيز: فرحي بنويبع كان على الضيق.. كاظم الساهر في أمريكا وكندا

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:
 

ريم مصطفى: ليس لدي مانع من تجسيد دور فتاة جميلة به تمثيل
قالت الفنانة ريم مصطفى انها تبحث عن دور تخرج فيه طاقتها التمثيلية الكبيرة.
 

كاظم الساهر يعلن عن حفلاته في أمريكا وكندا

أعلن الفنان كاظم الساهر عن حفلاته الفترة القادمة في امريكا وكندا من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، والمقرر اقامتها في اغسطس.

 

وجه الشكر للجمهور السعودي.. تفاصيل حفل تامر حسني بجدة| صور

أحيا المطرب تامر حسنى حفلا بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

دنيا عبد العزيز: فرحي بنويبع كان على الضيق.. وشائعات الانفصال لاحقتني.. فيديو

ألتقت عدسة صدى البلد بالفنانة دنيا عبد العزيز، وتحدثت عن كواليس تحضيرها لفرحها في نويبع، وكيف رأت شائعات الانفصال التي خرجت عنها خلال الفرح.

 

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كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تفاصيل دوره في فيلم عمهم المقرر طرحه قريبا

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