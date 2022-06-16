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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى: ليس لدي مانع من تجسيد دور فتاة جميلة به تمثيل

صدى البلد

قالت الفنانة ريم مصطفى انها تبحث عن دور تخرج فيه طاقتها التمثيلية الكبيرة.

واضافت خلال تصريحات لها مع  باسل الزارو وكريم ريحان  انها ليس لديها مشكلة ان تقدم دور فتاة جميلة لكن به تمثيل.

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وأشارت": في هبة رجل الغراب بريهان كانت مزة لكن كان في تمثيل، غصب عنك هتستفزك وتصعب عليك، وده عمره ما يطلع إلا لو في أداء، وشايفة إنها كانت أكثر شخصية متنوعة في المسلسل".

واستكملت:"لحد النهاردة محدش إداني دور يعرف يطلع مني الحاجات الموجودة، مش عارفة بيخافوا ولا شكلي بيخدعهم، أول يوم في مسلسل الوصية المخرج اتخض، فاجئته بشكلي بالبدلة وكحكة شعري والنظارة والتأتيبة، كنت واخدة دونالد داك مرجعية للدور".

 

هبة رجل الغراب اخبار الفن ريم مصطفي الأردن مني

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