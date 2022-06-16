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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن رئيس عصابة.. تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في فيلم عمهم

احمد خالد صالح
احمد خالد صالح

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تفاصيل دوره في فيلم عمهم المقرر طرحه قريبا.

وقال في مقابلة مع برنامج MBCTrending : دوري في الفيلم ابن رئيس العصابة عم سيد رجب، الذي أحبه جدا وأستمتع بالشغل معه، وكان لي الشرف واجتمعت معه في عدد من الأعمال آخرها "عمهم".

وتابع:"الفيلم مهم جدا وإن شاء الله ممتع للجمهور، كل المشاركين فيه والأقسام المختلفة تعبت وأخذ وقتا كبيرا في التحضير والتصوير، وعلى رأسنا محمد عادل إمام.

وكان قد نشر الفنان محمد إمام صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

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وظهر في الصورة بوستر فيلمه القادم عمهم مرسوما من أحد الجمهور ، وبذلك روج محمد إمام لفيلمه ، مما نال اعجاب متابعيه.

 

وسيعرض الفيلم في 33 دولة حول العالم بداية من يوم 21 من الشهر الجاري.

وكان قد ظهر إمام، في البوستر بثوب الملاكم، وفي يديه "جنزير"، ويقف خلفه مشجعوه، وهم في حماس شديد، ويصفقون له.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر. 

لمشاهدة الفيديو من هنا

عادل إمام محمد امام التواصل الاجتماعي انستجرام محمود حافظ محمد لطفي

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