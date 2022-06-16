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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من المسجد.. أحدث ظهور لـ كهربا على انستجرام

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وكان كهربا يؤدي صلاة الفجر، وكتب: “ما يفسده العالم تصلحه سجدة مليئة بالحديث مع الله”.

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ميدو: كهربا أفضل من كل أجنحة الأهلي 10 مرات

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مؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

من جانب آخر، يرى أحمد حسام ميدو أن عودة محمود كهربا للأهلي مكسب كبير، مشددا على أن رفض الزمالك لتقسيط مبلغ غرامته طبيعي ومن حق النادي.

 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو تقارن كهربا باللاعيبة اللي في مركزه بالأهلي، هتكتشف إن كهربا قد اللاعيبة اللي موجودة في الأهلي بمركزه 10 مرات".

 

أضاف: "بعيدا عن اعتراضي على طريقة رحيل كهربا من الزمالك، لكن كهربا كلاعيب كورة، عودته مكسب للأهلي ولكن لازم يدفع الغرامة اللي عليه الأول للزمالك".

الأهلى كهربا الزمالك برنامج الريمونتادا

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