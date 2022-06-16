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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. شاهد أحدث ظهور لهيفاء وهبي عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث إطلالاتها من لبنان ، ونشرت صوراً جديدة عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت هيفاء بلوك كاجوال أنيق أبرز جمالها، حيث ارتدت بنطال جينز و بلوزة سوداء مشجرة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.

 

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