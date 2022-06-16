عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقفان الآن في نقطة ساخنة للغاية من المواجهة

جو بايدن وفلاديمير
جو بايدن وفلاديمير بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في نقطة ساخنة للغاية من المواجهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في نقطة ساخنة جدا من المواجهة".

يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بنزع السلاح من أوكرانيا.

روسيا: أوكرانيا تعرقل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك

الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

روسيا الولايات المتحدة جنيف بايدن بوتين العملية العسكرية الكرملين الرئاسة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع| اعرف السبب

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

وزير التعليم: لن نعيد تصحيح الامتحانات الالكترونية لـ الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

اتحاد الكرة يستعد لحسم العديد من الملفات.. تعرف عليها

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس.. فيديو

أخبار التكنولوجيا| لينوفو تفتتح أول مصنع لها في أوروبا.. تسريبات تكشف مفاجآت حول جهاز آبل المرتقب iPad.. وموتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات رائعة عالميًا

آليات الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ