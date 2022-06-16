الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقفان الآن في نقطة ساخنة للغاية من المواجهة

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في نقطة ساخنة للغاية من المواجهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في نقطة ساخنة جدا من المواجهة".

يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بنزع السلاح من أوكرانيا.