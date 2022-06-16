الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند نقطة الصفر، ولا يوجد حوار بين البلدين، لذا فإن الحديث عن نتائج قمة زعماء البلدين في عام 2021 أمر غير مجدي.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال بيسكوف، إن "نتائج القمة لم يتم التقليل من قيمتها فحسب، ولكن من الواضح أن الحديث الآن عن هذه النتائج هو أمر غير مجدي، لأن العلاقات الآن في الواقع عند نقطة الصفر. ولا يوجد حوار روسي أمريكي”.

وعقدت القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في جنيف في يونيو الماضي.