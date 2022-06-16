روسيا: أوكرانيا تعرقل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك

اتهمت روسيا، الأربعاء، الجنود الأوكرانيين بعرقلة عملية إجلاء مدنيين عبر "ممر إنساني" من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "الجانب الروسي قدم ممرا إنسانيا من أجل السماح بإجلاء مدنيين من معمل آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك. ورغم كل الإجراءات أحبطت سلطات كييف العملية الإنسانية".

أتي هذا بعد أن أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستقيم "ممرا إنسانيا"، الأربعاء، من أجل السماح للمدنيين الذين لجأوا إلى مصنع آزوت بمغادرة سيفيرودونيتسك نحو الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في الشمال.

لكن وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الأوكرانية "بانتهاك وقف إطلاق النار مرات عدة، واستغلال فترة وقف إطلاق النار لإعادة الانتشار في مواقع (قتالية) أكثر فائدة".

ويتحصن المدافعون الأوكرانيون في مواجهة القوات الروسية خلال معركة شهدت تحولات ميدانية مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في منطقة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

