عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء تحالف الصين مع روسيا

امريكا والصين وروسيا
امريكا والصين وروسيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تحالف الصين مع روسيا محذرة من أن الدول التي تختار التحالف مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون في الجانب الخطأ من التاريخ.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: “تدعي الصين أنها محايدة، لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال على علاقة وثيقة مع روسيا”.

وجاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعد ساعات من تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الروسي فلاديمير بوتين دعم بكين لـ”سيادة وأمن” موسكو خلال مكالمة بين الزعيمين.

روسيا: أوكرانيا تسعى لفتح جبهة قتال في ترانسنيستريا ووقتها ستكون نهاية مولدوفا

روسيا وتركيا تتفقان على خطة الأمم المتحدة لتصدير القمح والحبوب من أوكرانيا

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، رفضت الصين إدانة روسيا واتُهمت أيضًا بتوفير غطاء دبلوماسي لموسكو من خلال إدانة العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، كانت واشنطن “تراقب نشاط الصين عن كثب”.

وقال المتحدث: “بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغزو، لا تزال الصين تقف إلى جانب روسيا. لا يزال يردد صدى الدعاية الروسية في جميع أنحاء العالم. ولا تزال تحمي روسيا في المنظمات الدولية ولا تزال تنكر الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا”.

وأضاف: “الدول التي تقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجد نفسها حتمًا في الجانب الخطأ من التاريخ”.

واشنطن الأمم المتحدة الصين روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الخارجية الأمريكية بوتين بكين الرئيس الصينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

الحكومة تكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات خلال الفترة المقبلة ..فبديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

موضوعات متعلقة

روسيا وتركيا تتفقان على خطة الأمم المتحدة لتصدير القمح والحبوب من أوكرانيا

فرنسا تعلق علي أنباء إرسالها لذخائر عنقودية لـ أوكرانيا

بلومبرج: معدات تشغيل نورد ستريم لم تعد إلى ألمانيا بسبب العقوبات

أمريكا تدعو فنلندا والسويد لحضور قمة الناتو

واشنطن بوست: صواريخ جافلين الأمريكية ليست فعالة في أوكرانيا بسبب ترجمة جوجل

زيلينسكي يتعهد بتحرير جميع أراضي أوكرانيا

اللاجئون غير مرحب بهم.. سفير أوكرانيا لدى برلين يوبخ ألمانيا

معهد ستوكهولم: مخاطر استخدام الأسلحة النووية أعلى من أي وقت مضى

ترشيحاتنا

الشوط الأول .. الأهلي يتقدم على إيسترن كومباني بهدفين دون رد

إصابة كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بفيروس كورونا

من ضربة جزاء.. طاهر محمد يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام إيسترن كومباني

بضاعة فاسدة.. غلق وتشميع معمل مخلل شهير بالطالبية |شاهد

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

لمسة سحرية.. حسين الشحات يسجل الهدف الأول لـ الأهلي أمام ايسترن كومباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ